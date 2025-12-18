Απολογείται σήμερα ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Tα μέλη και τo modus operadi της εγκληματικής οργάνωσης

Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ο γνωστός ως «Έλληνας Εσκομπάρ», ο 61χρονος άνδρας που φέρεται να ήταν «εγκέφαλος» ενός ολόκληρου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο ξεπερνούσε τα όρια της Ελλάδας και εκτεινόταν σε όλη την Ευρώπη και την Λατινική Αμερική.

Ο 61χρονος συνελήφθη τις προηγούμενες μέρες όταν εντοπίστηκε πλοίο ιδιοκτησίας του, που διακινούσε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, ενώ ήταν γνωστός στις αρχές.

Στο πρόσφατο παρελθόν είχε προηγηθεί προπαρασκευαστικό ταξίδι άλλου σκάφους, επίσης συμφερόντων συνεργάτη του, προκειμένου να διακινήσει ναρκωτικά, επιχείρηση που ματαιώθηκε και έτσι οι ελληνικές αρχές τον επανέφεραν στο μικροσκόπιο.

Ο ίδιος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις συνδέσεις του τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης που κρατούν εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, εκτελούσε χρέη γενικού συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εκτός από τον γενικό συντονισμό και τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα μέλη, στρατολογούσε μέλη για το πλήρωμα, έβρισκε και προετοίμαζε τα σκάφη με εξοπλισμό ώστε να έχουν εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, ενώ ήταν υπεύθυνος και για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου.

Επίσης διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες, ενώ είχε και τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Τα μέλη του κυκλώματος

Σημαντικός συνεργάτης του 61χρονου είχε ένας 73χρονος, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί και φέρεται να ήταν το «δεξί χέρι» του αρχηγού, δρώντας ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, αφού συναντιόταν με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και βοηθούσε στην εξεύρεση παραληπτών.

Ο 73χρονος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004, όταν ένα άλλο πλοίο που μετέφερε 4,5 τόνους κοκαΐνης είχε πιαστεί από τις ισπανικές Αρχές.

Κομβικό ρόλο στο κύκλωμα διαδραμάτιζε και ένα 38χρονο μέλος, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων.

Επιπλέον, είχε αναλάβει τη λειτουργία του «αχυρανθρώπου», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, προκειμένου να φαίνεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ένας 42χρονος και έτερος Έλληνας, 61 ετών, είχε αναλάβει παρόμοιο ρόλο, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους προκειμένου να κατέχει και να εκμεταλλεύεται αλιευτικά σκάφη.

Παράλληλα, και οι δύο συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου.

Έτσι ήταν υπεύθυνοι για την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παραπάνω αποτελούν τους συλληφθέντες, οι οποίοι σήμερα, Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθούν μπροστά στον ανακριτή Πειραιά προκειμένου να απολογηθούν, οι οποίοι παραλάμβαναν τα ναρκωτικά και τα παρέδιδαν σε συγκεκριμένα προσυμφωνημένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To modus operadi της εγκληματικής οργάνωσης

Ο τρόπος δράσης τους ήταν «επαγγελματικός» και τυπικός για τα διεθνή καρτέλ, δηλαδή εκμεταλλεύονταν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα.

Στο επίκεντρο της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του «mothership»: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και ρίχνοντας τα στη θάλασσα κοντά σε ακτές, ώστε στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.