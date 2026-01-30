Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που παραμένει στη Ρουμανία

Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος πολυτραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, μετά το φονικό τροχαίο. των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός, κατά την ενημέρωση που παρείχε το Mega, παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, γεγονός που κρίνεται πολύ αισιόδοξο για την πορεία του.

Την Τετάρτη (28/01), υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στον αυχένα και δεν στάθηκε δυνατή η διακομιδή του στην Ελλάδα, όπως έγινε με τους άλλους δύο τραυματίες από την τραγωδία.

Ο 20χρονος χρειάστηκε να χειρουργηθεί εκτάκτως καθώς εμφάνισε περιπλοκή, που αν δεν αντιμετωπιζόταν μπορεί να του δημιουργούσε μόνιμα κινητικά προβλήματα.

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε αναφέρει χθες πως, ευτυχώς, δεν έχει κανένα νευρολογικό πρόβλημα και θα μπορέσει να επανακάμψει πλήρως.

Όσον αφορά στη μεταφορά του στην Ελλάδα, δεν μπορεί να δοθεί απάντηση στο πότε, καθώς οι γιατροί αναφέρουν πως πρέπει να είναι σταθερή η κατάστασή του, πριν παρθεί τέτοια απόφαση.