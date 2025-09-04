Απόστολος Γκλέτσος για μαφία της Κρήτης: «Γνωρίζω 40χρονια τον κατηγορούμενο - Πέφτω από τα σύννεφα»

Ο Απόστολος Γκλέτσος, σε συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε μεταξύ άλλων, για την γνωριμία του με τον εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «Live News» στο Mega, δήλωσε ότι: «Πάει πολύ πίσω η γνωριμία μου με τον κατηγορούμενο. Σχεδόν 40 χρόνια πριν. Υπηρετήσαμε μαζί στα Χανιά, στην 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών. Κι επειδή συνηθίζουμε να πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο, να κάνουμε ένα μνημόσυνο για αυτούς που έφυγαν το '74 και πήγαν στην Κύπρο και είχαν αυτό το τραγικό τέλος. Μαζευόμαστε και γενικά έχουμε μια αλληλεγγύη όσοι βρεθήκαμε εκεί. Ειδικά με τα παιδιά που είναι από τα Χανιά.

Τον έχω συναντήσει σίγουρα 10 φορές. Τον συμπαθούσα πάρα πολύ και έχω πέσει από τα σύννεφα.

Ήξερα έναν καλό οικογενειάρχη, έναν μπεσαλή άντρα, τον θαύμαζα, πίστευα ότι τα έχει καταφέρει καλά στη ζωή του, δουλεύοντας στον τουρισμό, γιατί είχε ξενοδοχείο. Ήταν από πολύ μικρός μέσα στη βιοπάλη», δήλωσε.