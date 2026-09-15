Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα απολογούνται οι γιατροί με βεβαρυμένη κατηγορία - Τα alarm που έδωσε το μηχάνημα

Αφού το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, παραδόθηκε άμεσα στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για τη σημερινή τους κατάθεση.

Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Θάνατος Μαζωνάκη - Τα «θανάσιμα» λεπτά στο ιατρείο

Οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν, αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις, οι φωτογραφίες, καθώς και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή.

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Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί όυ μετέφερε τον κ.Μαζωνάκη στο ιατρείο, έφτασαν εκεί κατά τις 13:55. Δέκα λεπτά αργότερα, στις 14:05, η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των δεδομένων του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς από αυτά προκύπτει, σύμφωνα με την έρευνα, σημαντικό χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.

Η λειτουργία του μηχανήματος ξεκίνησε στις 14:14, καταγράφοντας διάφορες μετρήσεις και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις, ενώ, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης άρχισε στις 14:37.

Θάνατος Μαζωνάκη - Αγνόησαν τρεις συναγερμούς

Στις 14:45 η γιατρός φέρεται να φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία εξετάζεται από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ζωτικές ενδείξεις καταγράφονταν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο πρόσωπο εστάλη η φωτογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση.

Στις 15:23 το μηχάνημα ενεργοποίησε συναγερμό, καθώς, σύμφωνα με τα υπό εξέταση δεδομένα, είχαν χαθεί οι ζωτικές ενδείξεις.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, στο δωμάτιο βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να ζητήθηκε άμεσα βοήθεια ή η συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου, ενώ ο συναγερμός φέρεται να χτύπησε άλλες δύο φορές.

Σχεδόν 13 λεπτά μετά φέρεται να έγινε απόπειρα επανέναρξης της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, η οποία διακόπηκε αυτόματα, καθώς ο οργανισμός του ασθενούς δεν ανταποκρινόταν.

Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.