ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια - Τι αποφασίστηκε για το ωράριο των εκδηλώσεων

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύμφωνα με ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών, και γνωστοποίησε την επαναφορά του ιδρύματος στην κανονική του λειτουργία. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όλα τα κτίρια θα κλείνουν καθημερινά στις 22:00.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ που είχε ζητηθεί από τον Πρύτανη μετά τα πρόσφατα περιστατικά στην Πολυτεχνική Σχολή. Μετά την εξέλιξη αυτή, το πανεπιστήμιο επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις εργάσιμες ημέρες όλα τα κτίρια θα κλείνουν στις 22:00. Κάθε δραστηριότητα ή εκδήλωση πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και μόνο κατόπιν άδειας από τον αρμόδιο Κοσμήτορα ή Πρόεδρο.

Τα Σαββατοκύριακα οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα μπορούν να διεξάγονται έως τις 18:00, με ευθύνη των Προέδρων και των Κοσμητόρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητών, των φοιτητριών και των εργαζομένων του ιδρύματος.