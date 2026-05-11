ΑΠΘ: Σε διαμαρτυρία οι φοιτητές για την οργουελική πολιτική της Πρυτανείας για τις εστίες

Έληξε χθες, 10 Μαΐου, η προθεσμία υπογραφής του νέου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Διαμονής για τους φοιτητές του ΑΠΘ, το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν, παρά τις επανειλημμένες ενστάσεις τους.

Οι φοιτητές πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5) κινητοποίηση στην Πρυτανεία του ΑΠΘ. Υπολογίζεται ότι από τους 900 οικότροφους, οι 400 δεν έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να κληθούν να παραδώσουν τα δωμάτιά τους μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Σημειώνουν ότι δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο του νέου κανονισμού και όχι με τις ευθύνες τους συνολικά, ενώ σκοπεύουν να κινηθούν και νομικά, υποστηρίζοντας ότι είναι παράνομο.

ΑΠΘ: Ή βίντεο, ή μένεις χωρίς σπίτι

Όπως περιγράφεται από πηγές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην ΕΡΤ, «το συμφωνητικό δεν περιλαμβάνει τουρνικέ, αλλά θα προηγείται ένα βίντεο όπου μπροστά στον φοιτητή θα καταγράφει την κατάσταση του δωματίου και στη συνέχεια θα υπογράφει το συμφωνητικό, το οποίο θα τον ακολουθεί, μέχρι να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης καταγγέλλει το συμφωνητικό, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει

την εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου σε κάθε εστία

σε κάθε εστία τον έλεγχο στα δωμάτια των φοιτητών απροειδοποίητα χωρίς σαφή διαδικασία ή προηγούμενη συνεννόηση

στα δωμάτια των φοιτητών απροειδοποίητα χωρίς σαφή διαδικασία ή προηγούμενη συνεννόηση τη βιντεοσκόπηση των δωματίων κατά την παραλαβή

την απαγόρευση οποιασδήποτε μεταβολής σε αυτά

την απαγόρευση διαμονής συγγενικών ή τρίτων προσώπων

τη συνάθροιση των φοιτητών και των φοιτητριών μόνο σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους

την απαγόρευση ζώων συντροφιάς, ακόμη και ζώων- συνοδών

την απαγόρευση καπνίσματος, ατμίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ ακόμη και στους κοινόχρηστουτς χώρους

υποχρεωτική αποδοχή οποιασδήποτε μελλοντικής τροποποίησης του κανονισμού, με ποινή τη διαγραφή από την εστία.

Πρόκειται όπως βλέπουμε για ένα εκβιαστικό και καταπιεστικό συμφωνητικό, που κρατά τον φοιτητή προσωπικά υπόλογο για ό,τι μπορεί να συμβεί στη φοιτητική του εστία, τη στιγμή που είναι γνωστό πως στα κτίρια δεν λείπουν οι βανδαλισμοί από τρίτους, ενώ σε μεγάλο βαθμό είναι υποβαθμισμένες από την ίδια τη διαχείριση.

Από την πλευρά του ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι κανείς δεν είναι ενάντια στους φοιτητές, αλλά μέχρι στιγμής τα χρήματα όποιων εργασιών γίνονταν στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών ή στα δωμάτια, πήγαιναν σε ένα ‘τρύπιο κουβά’, αφού οι ζημιές επανέρχονταν την επόμενη φορά, χωρίς να θίγει τους φοιτητές ότι είναι υπεύθυνοι για τις φθορές.