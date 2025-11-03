Αράχωβα: Ακρίβεια επαγγελματία στα χτυπήματα και η ΕΛΑΣ στο κατόπι του πληροφοριοδότη

Σε δύο άξονες κινούνται οι έρευνες για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι Αρχές αναζητούν ποιο είναι το πρόσωπο που έδωσε την πληροφορία ότι ο άντρας βρισκόταν στο σαλέ για το Σαββατοκύριακο.

Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ του ΕΡΤnews το τηλεφώνημα που δέχτηκε ο 42χρονος βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, καθώς εξετάζεται ότι ήταν τηλεφώνημα παγίδα προκειμένου να βγει στο μπαλκόνι και να τον γαζώσουν.

Το δεύτερο στοιχείο που έχει ληφθεί υπόψη από τις Αρχές είναι ο επαγγελματισμός στα χτυπήματα. Συγκεκριμένα, το θύμα δέχθηκε στο σώμα του περίπου 12 σφαίρες και μόνο μία βρέθηκε εκτός του σώματός του, η οποία και προκάλεσε θραύσματα σε τζαμαρία.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο των δραστών τυλίχθηκε στις φλόγες σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από το σαλέ όπου εκτελέστηκε ο 42χρονος σε προσπάθεια οι δράστες να καλύψουν τα ίχνη τους. Πρόκειται για κλεμμένο όχημα από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Ο ιδιοκτήτης του δεν είχε προλάβει να δηλώσει το συμβάν, ενώ μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν δύο όπλα.

Η έρευνα για επιπλέον υλικό από κάμερες στην περιοχή συνεχίζεται, καθώς και για τα κίνητρα της δολοφονίας.