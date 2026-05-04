Για το τραγικό περιστατικό του ατυχήματος στο αεροδρόμιο του Αράξου, μίλησε η μια εκ των δημοσιογράφων που τραυματίστηκαν, όταν μέρος της σκάλας κατέρρευσε. Οι εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας που έκανε την εκδήλωση, σύμφωνα με την ίδια, αντέδρασαν με επιθετικότητα, ζητώντας να σταματήσει η καταγραφή των γεγονότων.

Η δημοσιογράφος Νατάσα Πατρινού, περιέγραψε στο Mega, την στιγμή της πτώσης. Αρχικά τόνισε ότι εκείνη δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου για προληπτικούς λόγους.

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Εμείς βρεθήκαμε στον χώρο αφίξεων και κάναμε κάποια πλάνα, γιατί πράγματι ήταν μια εκδήλωση πολύ καλά σχεδιασμένη. Ήρθε ένας άνθρωπος της εταιρείας και μας είπε ότι υπάρχει πρόγραμμα: Αφού ολοκληρωθούν τα πλάνα και οι δηλώσεις, μετά θα μπείτε στον χώρο του αεροδιαδρόμου, θα τραβήξετε το σκάφος που φτάνει, θα αποβιβαστούν οι επιβάτες και θα γίνει η εκδήλωση.

Θα ανέβουν οι επίσημοι στη σκάλα που οδηγεί στο αεροσκάφος και εσείς οι δημοσιογράφοι θα ανεβείτε σε μια άλλη σκάλα ακριβώς απέναντι. Θέλω να πω ότι ήταν σχεδιασμένο αυτό. Ήξεραν ότι θα ανέβουμε στη σκάλα».

Ατύχημα στον Άραξο: «Πέσαμε σαν σακί με πατάτες, σκέφτονταν πώς θα συνεχίσουν την εκδήλωση»

Στη συνέχεια, η κυρία Πατρινού αναλύει τη στιγμή που οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ ανεβαίνουν στη σκάλα, και αυτή υποχωρεί. «Φτάνει η στιγμή που ανεβαίνουμε στη σκάλα. Ανεβήκαμε. Μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. η σκάλα άρχισε να χάνει ύψος και πέσαμε μπροστά. Σαν σακί με πατάτες πέσαμε στο έδαφος. Χωρίς να έχουμε καμία προφύλαξη, δεν υπήρχε στη σκάλα κάποιο κιγκλίδωμα να είμαστε πιο ασφαλείς. Υπολογίζω ότι ήταν τρία μέτρα. Ήμασταν περίπου 8 με 1 άτομα πάνω στη σκάλα».



«Όταν πέσαμε, οι άνθρωποι της εταιρείας σκέφτονταν μόνο πώς θα συνεχίσουν την εκδήλωση. Τα άτομα της εταιρείας επειδή έπαθαν σοκ, θεωρώ ότι δεν ήθελαν να τραβάμε πλάνα από το ατύχημα. Δηλαδή, αφού έφυγαν, μας ζήτησαν με τρόπο πιο επιθετικό, να σταματήσουμε την καταγραφή πλάνων», δήλωσε.