Αρβανιτάκη για Σαββόπουλο: «Ήταν ο πρώτος ράπερ στην Ελλάδα» - Τι είπε για απουσία Αριστεράς και ΠΑΣΟΚ στην κηδεία

Για τον χαμό του τεράστιου καλλιτέχνη και μέντορα της Διονύση Σαββόπουλο, μίλησε στην ΕΡΤ η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

«Σήμερα που ξύπνησα έβαλα και άκουγα Διονύση Σαββόπουλο. Τα άκουσα σχεδόν όλα. Για εμένα είναι ζωντανός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να τραγουδήσω δίπλα του, έγινε παραγωγός μας με την Οπισθοδρομική Κομπανία, συνεργάστηκα τέσσερα κομβικά χρόνια για τη δική μου τη ζωή.

Έμαθα να διαβάζω αλλιώς με τον Διονύση, να ακούω αλλιώς με τον ο Διονύση.

Καταρχάς είναι ο πρώτος μας τραγουδοποιός κατά δεύτερον είναι ο πρώτος ethnic καλλιτέχνης στην Ελλάδα και κατά τρίτον είναι ο πρώτος ράπερ στην Ελλάδα.

Είναι όλα αυτά, είναι ο ήρωας μου. Είναι ένας λαϊκός καλλιτέχνης και ταυτόχρονα .

Με πολύ μεγάλη πίκρα είδα ότι η Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν εκεί, μια ηχηρή απουσία», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Αφού εξέφρασε την αγάπη της στη σύζυγο του τραγουδοποιού, είπε κλείνοντας: «Τον αγαπώ βαθιά, τον σέβομαι απεριόριστα και θεωρώ ότι μου έδωσε ό,τι καλύτερο είχε».