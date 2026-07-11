Ενώπιον ανακριτή βρίσκονται αυτή την ώρα οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, που είναι εγκεφαλικά νεκρός μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε.

Οι αστυνομικοί, που διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, δίνουν εξηγήσεις για τις πράξεις τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, θα επιμείνουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα και δεν υπήρξε κανένας δόλος.

Αναμένεται, επίσης, να πουν ότι ήθελαν απλώς να σταματήσουν τον 20χρονο, που έτρεχε να ξεφύγει, αλλά και θα κάνουν αναφορά σε ένα αεροβόλο όπλο που φέρεται να είχε στην κατοχή του.

Η μητέρα του θύματος, ωστόσο, διαψεύδει κατηγορηματικά τα περί όπλου, ενώ κατηγορεί τους αστυνομικούς για ευθεία βολή σε βάρος του παιδιού της.

Ο 20χρονος, όπως είπε, είναι στο φάσμα του αυτισμού και λίγο διάστημα πριν από το περιστατικό είχε μια δυσάρεστη εμπειρία κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Αυτός, ανέφερε, ήταν και ο λόγος που έτρεξε μακριά.

Η ίδια ζητάει την παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών.

Σημειώνεται πως έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν αστυνομικοί για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους.