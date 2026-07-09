Μπαλάσκας για αστυνομικούς στο Άργος: «Μπροστά σε μάντρα εκτελούσαν μόνο οι Γερμανοί»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας άσκησε έντονη κριτική στους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, λέγοντας ότι «μπροστά σε μάντρα εκτελούσαν μπονο οι Γερμανοί».

Αναλυτικότερα δήλωσε στο Live News του Mega: «Μπαμπέσικα, μπαμπέσικα. Το πισώπλατα είναι αυτό που λέμε μπαμπέσικα. Και στο Άργος αυτή τη στιγμή, από τους συγγενείς των δύο αστυνομικών υπάρχει κατατρεγμός, γιατί επαπειλούνται με ισόβια, αν δεν μπορέσουν να διακιολογήσουν τα βασικά..

Μπροστά σε μάντρα, αδειάσαν γεμιστήρες, βαρέσαν στο ψαχνό και από πίσω», δήλωσε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Όλοι απορούν. Ακόμα και δάσκαλοι να πέσουν πάνω τους και να τους δασκαλέψουν. Θα βγουν και θα πουν τι; Θα δικαιολογήσουν τι; Είχε κάτι πάνω του; Είχε περιθώριο διαφυγής μπροστά του; Όχι, είχε τη μάντρα. Μπροστά στη μάντρα, μόνο Γερμανοί εκτελούσαν. Ήταν γυρισμένος; Ήταν. Δύο γεμιστήρες; Αλήθεια τώρα; Δεκατρείς σφαίρες δεν έχουν ούτε σε συμπλικές που έχουν σκοτωθεί, σε συμπλοκές με σοβαρούς ποινικούς. Στην Κυψέλη, που ήταν σοβαρή υπόθεση, έπεσαν εννέα πυροβολισμοί.

Στη συνέχεια ο κύριος Μπαλάσκας, είπε ωστόσο, ότι δεν πρέπει να χρεώνεται το περιστατικό, στο όνομα της αστυνομίας, τονίζοντας την προσωπική ευθύνη.