Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 20χρονος, ο οποίος δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τους δύο αστυνομικούς στο Άργος, γεγονός που επιβεβαίωσε σήμερα (10/7) και η δικηγόρος της μητέρας του.

Η Μαρία Σφέτσου, προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες της κατάστασης του νεαρού, ο οποίος ενδέχεται να παραμείνει κλινικά νεκρός.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο «Live News» του Mega, δήλωσε: «Εγώ έχω να σας πω από την επίσκεψη που έκανα σήμερα στο Θριάσιο. Νωρίτερα έδωσε κατάθεση η μητέρα στον ανακριτή που την είχε καλέσει και μετά πήγαμε στο Θριάσιο όπου πήραμε το ιατρικό πιστοποιητικό.

Από αυτό, προκύπτουν οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στο κεφάλι ο 20χρονος έχει ένα κάταγμα ινιακού οστού. Το ινιακό οστό βρίσκεται στη βάση του κρανίου. Μπήκε από εκεί η σφαίρα. Εγκλωβίστηκε στην μετωπιαία χώρα και παραμένει εκεί η σφαίρα. Δεν έχει άλλες βολές, το λέω με σιγουριά, αφού πήρα το πιστοποιητικό», δήλωσε.

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«Από ότι φαίνεται η βλάβη στον εγκέφαλο είναι βαρύτατη, σαφώς μη αναστρέψιμη και οι εκδοχές που παίζουν είτε είναι να παραμείνει φυτό - που αποτελεί την καλύτερη εκδοχή - είτε κλινικός θάνατος, όπου αναμένεται να γίνει τεστ στο ΚΑΤ. Αναμένεται σε λίγες ώρες ή μέρες να γίνει το τεστ εγκεφαλικού θανάτου», συμπλήρωσε.

Για το τι προκύπτει κατόπιν της αξονικής εξέτασης που υπεβλήθη ο 20χρονος, δήλωσε: «Όοσν αφορά την αξονική, να σας πω ότι έχει βρεθεί ακτινοσκιερό ξένο σώμα, που μοιάζει με σφαίρα, στο δεξιό ημισφαίριο», τόνισε.

Άργος: Γιατί ο 20χρονος δεν σταμάτησε στο σήμα των αρχών σύμφωνα με τη δικηγόρο

Η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, απάντησε επίσης και στο γιατί ο 20χρονος παρά το σήμα της αστυνομίας δεν σταμάτησε, και δεν ακολούθησε την οδηγία την ημέρα του συμβάντος και ξεκίνησε η καταδίωξη.

«Θα το εξηγήσω αυτό. Ο νεαρός έχει κάποια νοητική υστέρηση που προκύπτει από πιστοποιητικά του ΚΕΠΑ. Με δεδομένο ότι είχε την τραυματική εμπειρία μιας προηγούμενης αστυνομικής κράτησης, αντέδρασε με φόβο και πανικό. Και δεδομένου ότι δεν ήταν ψυχικά υγιής, και δεν μπορούσε να αντιδράσει όπως ένας μέσος άνθρωπος», εξήγησε.

Υπενθυμίζεται ότι, έχει γίνει γνωστό, ότι πέρσι ο 20χρονος είχε έρθει αντιμέτωπος με ένα ακόμη περιστατικό με τηνα στυνομία σε παρλία του Άργους.