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Άργος: Επεισόδια με διαδηλωτές και αστυνομικούς στην πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή

Επεισόδια με χημικά και δακρυγόνα καταγράφηκαν στο Άργος, ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς κατά την πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.

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Επεισόδια στην πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος | EUROKINISSI
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«Δικαιοσύνη για τον Θοδωρή», ήταν το μότο των συλλόγων, σωματείων και συγγενών και φίλων του 20χρονου Θοδωρή, οι οποίοι έδωσαν το παρών στην κεντρική πλατεία στο Άργος, με φόντο τον θάνατό του από σφαίρες δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης. 

Όπως μεταφέρει η εφημερίδα «Αργολικές Ειδήσεις», κατά την πορεία διαμαρτυρίας καταγράφηκαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης με πληροφορίες να αναφέρουν ακόμα και ρίψη μολότοφ από τους διαδηλωτές. Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε  χρήση χημικών και δακρυγόνων

Επεισόδια Άργος
EUROKINISSI

Κατά τη διάρκεια των εντάσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μία προσαγωγή διαδηλωτή

Ωστόσο, όλοι οι διαδηλωτές παρέμειναν στο σημείο και συνέχισαν την πορεία διαμαρτυρίας, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στα επεισόδια. 

 

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