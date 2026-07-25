«Δικαιοσύνη για τον Θοδωρή», ήταν το μότο των συλλόγων, σωματείων και συγγενών και φίλων του 20χρονου Θοδωρή, οι οποίοι έδωσαν το παρών στην κεντρική πλατεία στο Άργος, με φόντο τον θάνατό του από σφαίρες δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
Όπως μεταφέρει η εφημερίδα «Αργολικές Ειδήσεις», κατά την πορεία διαμαρτυρίας καταγράφηκαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις αστυνομικές δυνάμεις.
Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης με πληροφορίες να αναφέρουν ακόμα και ρίψη μολότοφ από τους διαδηλωτές. Η αστυνομία, προκειμένου να απωθήσει τους συγκεντρωμένους, προχώρησε σε χρήση χημικών και δακρυγόνων.
Κατά τη διάρκεια των εντάσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μία προσαγωγή διαδηλωτή.
Ωστόσο, όλοι οι διαδηλωτές παρέμειναν στο σημείο και συνέχισαν την πορεία διαμαρτυρίας, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στα επεισόδια.
- Εβίτα Αγαΐτση: «Η καούκα ξυρίστηκε, παιδιά, είναι τρίχες» - Η μάχη της γνωστής ηθοποιού με τον καρκίνο
- «Μου γνώρισε τον σύζυγό μου»: 5 επώνυμες Ελληνίδες που τις έκαναν προξενιό
- Σοφία Βεργκάρα: Η συνάντηση με τον Αντώνη Ρέμο στη Μύκονο που τράβηξε τα βλέμματα
- Ιωάννα Τούνη: Η αμήχανη στιγμή που τη ρωτάνε για τη Ρία Ελληνίδου - Τι απάντησε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.