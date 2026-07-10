Άργος: Νέα προθεσμία πήραν οι αστυνομικοί για απολογία - Κρίσιμες η βαλλιστική και η ιατροδικαστική

Εξελίξεις στο ποινικό σκέλος για την υπόθεση της θανάσιμης καταδίωξης στο Άργος, κατά την οποία αστυνομικοί πυροβόλησαν με 13 σφαίρες έναν 20χρονο ΑμεΑ, ο οποίος βρισκόταν σε φυγή, αφήνοντάς τον εγκεφαλικά νεκρό.

Η ΕΡΤ μεταδίδει τώρα πως οι αστυνομικοί, που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πήραν νέα προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, αυτή τη φορά για αύριο Σάββατο (11/7) το πρωί.

Οι ίδιοι αρνούνται την κατηγορία για ενδεχόμενο δόλο, καθώς μέσω του δικηγόρου τους, υποστηρίζουν πως δεν είναι δυνατό να αποδεχτούν αυτό τον όρο.

Άργος - Θα «μιλήσει» η βαλλιστική

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

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Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσμτα της ιατροδικαστικής έκθεσης, που θα προσδιορίσει και τυπικά εάν ο νεαρός τραυματίστικε από τις σφαίρες των αστυνομικών.