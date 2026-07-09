Άργος: Κρίσιμες ώρες για τον 20χρονο που δέχθηκε αστυνομικά πυρά - Η δίωξη στους ένστολους

Αύριο, Παρασκευή (10/07) θα οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά τον 20χρονο στο Άργος. Ο νεαρός νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να είναι πολύ επιφυλακτικοί.

Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (09/07), όταν ο 20χρονος δεν υπάκουσε σε σήμα για έλεγχο και μετά από καταδίωξη, κατά την οποία αποβιβάστηκε από το όχημα και επιχείρησε να το σκάσει πεζός, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν δύο φορές.

Η κατάσταση του 20χρονου στο Άργος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο νεαρός παρελήφθη από το σημείο και μεταφέρθηκε, αρχικά, στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους και από εκεί διακομίστηκε στο Θριάσιο, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο κεφάλι για να αφαιρεθεί μία σφαίρα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε, εκ νέου, στο ΚΑΤ, όπου παραμένει σε κλίνη ΜΕΘ.

Κατά την κρατική τηλεόραση, φαίνεται να είναι εγκεφαλικά νεκρός και δεν εκφράζονται πολλές ελπίδες για τη ζωή του.

Οι δύο αστυνομικοί, που πυροβόλησαν, οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Παράλληλα, γίνεται προανάκριση για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν, αλλά και εσωτερικός έλεγχος.

Σημειώνεται πως οι ένστολοι ισχυρίζονται πως μετά την καταδίωξη, που κράτησε 35 λεπτά - και κατά την οποία ο 20χρονος κατηγορείται ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, πέταξε από το όχημα ένα όπλο ρέπλικα και επιχείρησε να το σκάσει πεζός πηδώντας έναν μαντρότοιχο - εκείνοι άνοιξαν πυρ στον αέρα.