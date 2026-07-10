Καταδίωξη στο Άργος: Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τη δολοφονία του 20χρονου

Απολογούνται σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο, οι δυο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξη στο Άργος τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί είχαν πάρει 48ωρη προθεσμία από τον εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, υποστηρίζουν ότι πυροβολήσαν για εκφοβισμό.

Εν τω μεταξύ, το «νήμα» της ζωής τοου 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, έχει ουσιαστικά κοπεί, καθώς είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Άργος - Θα «μιλήσει» η βαλλιστική

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον 20χρονο στο κεφάλι.

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Οι αστυνομικές Αρχές έχουν συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.

Άργος - Ξεσπά η μητέρα του 20χρονου

Η μητέρα του 20χρονου, μιλώντας στο Live News του Mega, ότι το παιδί της έχει αυτισμό ενώ ξέσπασε για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλισαν τον γιο της.

«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία.

Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω».

«Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%», δήλωσε.