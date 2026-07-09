Συνελήφθη 70χρονος για τη φωτιά στο Καλοχώρι - Ήθελε να απομακρύνει σφήκες

Στη σύλληψη 70χρονου προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την φωτια που εκδηλώθηκε σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη στο Καλοχώρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε, όταν 70χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες.
Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες.
Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
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