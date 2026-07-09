Άργος: «Τον σκοτώσανε, μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σώμα του» - Ξεσπά η μητέρα του 20χρονου

Πολλά είναι τα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση πουροβολισμών 20χρονου, στο Άργος, από δύο αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Υπενθυμίζεται ότι, στους δύο ένστολους, έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο νεαρός δέχθηκε 13 σφαίρες. Επιπλέον, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπλο, μόνο αν δέχονται επίθεση, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Παρόλο που όντως φέρεται να βρέθηκε αεροβόλο όπλο στην κατοχή του 20χρονου, δεν βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης.

Ξεσπά η μητέρα του 20χρονου για τους πυροβολισμούς

Η μητέρα του 20χρονου, μιλώντας στο Live News του Mega, ότι το παιδί της έχει αυτισμό ενώ ξέσπασε για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλισαν τον γιο της.

«Τον σκοτώσανε. Τώρα μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του και έχει 7 σφαίρες στο κεφάλι. Πολύ άγρια σκοτώθηκε. Οι γιατροί λένε ότι χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες που απαγορεύονται για την Αστυνομία.

Εκείνες οι σφαίρες ανοίγονται μέσα στο σώμα όταν περνάνε. Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί. Τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική, και δύο τεράστιες τρύπες από μία πλευρά και την άλλη. Από πίσω δεν βλέπω. Τρεις σφαίρες κάνανε έκρηξη και γίναν κομματάκια μέσα. Και έγινε, ξέρετε τι έγινε… πουρέ μέσα. Το μυαλό του σταμάτησε νομίζω».

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«Δεν έχει φίλους, είναι αυτιστικός. Δεν έχει, εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μόλις. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%», δήλωσε.

Άργος: «Το παιδί μου είχε δίπλωμα οδήγησης»

Η μητέρα του 20χρονου, όπου μεγαλώνει μόνη της το παιδί της καθώς ο άντρας της την εγκατέλειψε, δήλωσε ότι - αφού έγινε γνωστό ότι ο γιος της έχει νοητική υστέρηση - ότι είχε δίπλωμα οδήγησης κανονικά, ακόμη και αν εκείνη δεν τον άφηνε να βγαίνει μόνος του έξω.

Παράλληλα, αποκάλυψε και για ένα ακόμη περιστατικό αστυνομικής βίας που υπέστη ο γιος της: «Ε«Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια», συμπλήρωσε.



Για την κατάσταση του παιδιού της, δήλωσε: «Κινείται καλά, ανεξάρτητα, και είναι δύσκολη μόνο η επικοινωνία, επειδή δεν γράφει, δεν διαβάζει. Στα υπόλοιπα είναι άσσος. Με τα χέρια του μπορεί να κάνει τα πάντα», ανέφερε, ενώ σχετικά με το δίπλωμα οδήγησης, ξεκαθάρισε: «Οπότε οδηγούσε, είχε το αμάξι του, οδηγούσε κανονικά παρά τα προβλήματα. Είχε δίπλωμα. Έχει περάσει και στο σχολείο. Όλα άριστα.

Τα αμάξια του άρεσαν από μικρή ηλικία. Και τα έφτιαχνε. Τα λάτρευε, τα έπλενε, τα μάζευε, είχε βάλει όλα τα καινούργια ανταλλακτικά», είπε για να δείξει την αγάπη του γιου της για τα αυτοκίνητα.

Κλείνοντας, επανέλαβε: «Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Και το θέμα είναι εντάξει, έπρεπε να σταματήσει, αλλά… Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια».