Αρχηγός λαθρεμπόρων καυσίμων: Έλεγε «ή τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς» και μετά έτρεχε να κρυφτεί

Στα social media εμφανιζόταν καμπόσος και λαλίστατος. Μότο του μάλιστα φαίνεται πως ήταν το σπαρτιατικό «ή τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς». Στην Ανακρίτρια όμως δεν έβγαλε λέξη και τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Ο λόγος για τον 39χρονο φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες μπροστά σε τράκτορες από νταλίκες.

Γύριζε πρόμο βίντεο με «πετρέλαιο θέρμανσης υψηλής ποιότητας», όπως έλεγε.

Όταν, όμως έρχονταν τα ζόρια, ο ίδιος και τα μέλη του κυκλώματος έψαχναν τόπο να κρυφτούν.

Χαρακτηριστικός ο διάλογος που φέρνει στο φως το Star:

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Που είσαι ρε μ@@@@;

- Που είσαι ρε μ@@@@; Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Φύγε, μη με περιμένεις εμένα φύγε, κάνε ό, τι θες κρύψου.

- Φύγε, μη με περιμένεις εμένα φύγε, κάνε ό, τι θες κρύψου. Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Και που να πάω;

- Και που να πάω; Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Δεν ξέρω...

Προσπαθούσαν να κρυφτούν στα ζόρια και να το «σκάσουν» ακόμη και αεροπορικώς

Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Εισιτήριο βγάλε να φύγεις με αεροπλάνο

- Εισιτήριο βγάλε να φύγεις με αεροπλάνο Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Χαχα, να σου πω όλα καλά; γιατί έχω αγωνιά ξέρεις και εγώ

- Χαχα, να σου πω όλα καλά; γιατί έχω αγωνιά ξέρεις και εγώ Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Μη γελάς, εισιτήριο βγάλε με αεροπλάνο γιατί έχει βγει το όνομα σου ότι δουλεύεις σε μας Δ@ρ@@ Σ@@



Στην Ανακρίτρια, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, ήταν όλοι τους μουδιασμένοι. Όπως και μια κατηγορούμενη μητέρα από τον Βόλο που πήγε να κάνει εξυπηρέτηση για ένα χαρτζιλίκι σε έναν Βούλγαρο και βρέθηκε κατηγορούμενη για εγκληματική οργάνωση!

«Δεν ξέρω κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς μου, μόνο έναν. Δεν έχω γνώσεις ούτε λαθρεμπορίου, ούτε φορολογικών θεμάτων, ούτε διαλυτών, ούτε εταιριών. Λαμβάνω εισπνεόμενα γιατί πάσχω από ΧΑΠ, έχω θέματα με την καρδιά μου και θα υποβληθώ σε επέμβαση», είπε η ίδια.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι

«Οι εντολείς μου αρνούνται αμφότεροι τις κατηγορίες και την παραμικρή γνώση σε αυτά που τους αποδίδονται. Ο ένας είναι επιχειρηματίας στη Βουλγαρία και η έτερη γυναίκα αδαής περί των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί», προσθέτει ο ποινικολόγος, Σπύρου Βασίλης.

Οι αριθμοί και οι συνομιλίες, όμως, τους «καίνε». Μόνο για το 2025, διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών.

Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Είχαμε πέσιμο από τους μπάτσους

- Είχαμε πέσιμο από τους μπάτσους Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Τι έγινε; όλα καλά; το έφερες το αυτοκίνητο σου;

- Τι έγινε; όλα καλά; το έφερες το αυτοκίνητο σου; Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Ναι τη γλίτωσε όμως

- Ναι τη γλίτωσε όμως Β ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Τη γλίτωσε; τα κρατήσατε;

- Τη γλίτωσε; τα κρατήσατε; Α ΟΜΙΛΗΤΗΣ- Έχασε ο Θ@@@ τα αυτοκίνητα ρε Σ@@@ , δεν μπορώ να στα πω από το τηλέφωνο...

Ο φερόμενος αρχηγός, οι δυο υπαρχηγοί και τρία ακόμη μέλη του κυκλώματος προφυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποι 16 αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με όρους και άλλοι χωρίς.