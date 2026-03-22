Αρχίζει τη Δευτέρα η μεγάλη δίκη των Τεμπών: «Φρούριο» το Γαιόπολις - Ειδική περίφραξη και αυστηρά μέτρα

Ούτε ένα 24ωρο μακριά δεν βρισκόμαστε από την «ιστρική δίκη των Τεμπών», όπως χαρακτηρίζεται από ΜΜΕ, δικηγόρους και πολίτες και όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμα για την έναρξη της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η δίκη θα λάβει χώρα αύριο 23 Μαρτίου στο «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισας, το οποίο μεταμορφώθηκε σε δικαστική αίθουσα.

Μάλιστα, έχει γίνει «φρούριο» καθώς έχει ήδη ειδική περίφραξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία εισόδου για δικηγόρους, διαδίκους και κοινό, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. Για την εξυπηρέτηση των μέσων ενημέρωσης έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένα κοντέινερ, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή βοήθειας σε κάθε ενδεχόμενο.

Οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου έχουν ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία, βιντεογράφους και φωτογράφους, να περιορίσουν τις λήψεις τους αποκλειστικά προς το Συνεδριακό Κέντρο, σεβόμενοι τη λειτουργία του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

​Η αυλαία της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανοίγει το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, με την κοινωνία και τους συγγενείς των 57 θυμάτων να αναζητούν απαντήσεις και δικαίωση για το πολύνεκρο δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα. Πρόκειται για μια διαδικασία τεράστιας κλίμακας, καθώς το εδώλιο θα μοιραστούν 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά πρόσωπα.