Στην Ευελπίδων οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα (30/8) το πρωί επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα κατά τις 8 το πρωί, αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το αυτοκίνητο του δεξιοτέχνη του κλαρίνου να κινείται με αυξημένη ταχύτητα στην οδό Μακρυγιάννη.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και στη συνέχεια του έκαναν αλκοτέστ, το οποίο στη δεύτερη μέτρηση έδειξε 0,63 mg/l τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο για τους οδηγούς είναι 0,25 mg/l. Η πρώτη μέτρηση είχε δείξει 0,71mg/l.

Έτσι, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του Άρη Μουγκοπέτρου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Του επιβλήθηκε με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, το βράδυ του Σαββάτου ήταν σπέσιαλ γκεστ σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας όπου τραγούδησε ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνι Μεταξά και κατά τη επιστροφή του στην Αθήνα νωρίς το πρωί της Κυριακής (30/8) εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς επί της οδού Μακρυγιάννη.