Αρκαδία: Γέννησε η γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στις πλημμύρες και την πήγε αστυνομικός στο νοσοκομείο

Ένα υγιέστατο αγοράκι γέννησε η έγκυος γυναίκα που εγκλωβίστηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/11) στον αυτοκινητόδρομο Μορέα, λόγω της σφοδρής νεροποντής που έπληξε την περιοχή.

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος των Παραδείσιων, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης.

Στο σημείο βρέθηκαν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της Τροχαίας, ενώ ορισμένα αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά. Ανάμεσα στους οδηγούς ήταν και μια έγκυος που εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά της.

Διαβάστε ακόμα: Προβλήματα και στη Μεγαλόπολη από την κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και πλημμυρισμένα υπόγεια

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου έγινε ο «φύλακας άγγελος» της ετοιμόγεννης.

Γύρω στις 08:20 το πρωί, την ώρα που έντονα καιρικά φαινόμενα και φερτά υλικά είχαν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία, πέντε οχήματα ακινητοποιήθηκαν – τρία στο ρεύμα προς Αθήνα και δύο προς Καλαμάτα.

Ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο της γυναίκας, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και έχρηζε επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομείο προκειμένου να γεννήσει.

Χωρίς δισταγμό, αστυνομικός της Τροχαίας μετέφερε την ετοιμόγεννη με το υπηρεσιακό του όχημα, διασχίζοντας τα πλημμυρισμένα σημεία του δρόμου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου λίγη ώρα αργότερα γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, μαζί με τον αστυνομικό που τη μετέφερε, επισκέφθηκαν τη μητέρα στο νοσοκομείο για να της ευχηθούν για τη γέννηση του παιδιού της.