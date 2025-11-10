Μενού

Προβλήματα και στη Μεγαλόπολη από την κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και πλημμυρισμένα υπόγεια

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Μεγαλόπολη, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστα, ενώ πλημμύρισαν υπόγεια.

Πλημμύρα
Πλημμύρα (φωτογραφία αρχείου) | Eurokiniss / Γιώργος Κονταρίνης
Η κακοκαιρία πλήττει και την Πελοπόννησο, προκαλώντας πτοβλήματα στη Μεγαλόπολη, όπου οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό.

Λόγω της κακοκαιρίας, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα, Δευτέρα 10/11, με απόφαση του δημάρχου Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Πυροσβεστική δέχθηκε 13 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε υπόγεια στην περιχοή, ωστόσο δεν προέκυψαν σοβαρές ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοκινητόδρομος του Μορέα πλημμύρισε από την κακοκαιρία, ενώ στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της δυτικής Ελλάδας προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές.

