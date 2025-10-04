Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης : Θα γίνουν τοξικολογικές - Προκαταρκτική για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σήμερα (4/10) το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, ύστερα από αλλεργικό σοκ που υπέστη, εξαιτίας της χορήγησης αντιβίωσης.

Η Εισαγγελία της Άρτας διέταξε το βράδυ της Πέμπτης κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου, ενώ με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελος από το νοσοκομείο και έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Η 28χρονη προσήλθε την Κυριακή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η οικογένεια της 28χρονης δεν γνώριζε ότι είχε σχετικό δικαίωμα με αποτέλεσμα να μην έχει ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την οικογένεια, στο νοσοκομείο σημειώθηκαν εγκληματικές παραλείψεις από το ιατρικό αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν ως αποτέλεσμα να η άτυχη γυναίκα να φύγει από τη ζωή.

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο θάνατος της νεαρής μητέρας μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας έχει βυθίσει στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Ωστόσο τα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο θάλαμο της μαιευτικής κλινικής αμέσως μετά τη χορήγηση αντιβίωσης παραμένουν αναπάντητα.

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, η αντιβίωση δόθηκε κατόπιν εντολής του γιατρού της, μετά από επικοινωνία που είχαν μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του γιατρού, η αντιβίωση δόθηκε για να αποτραπεί η μόλυνση. Μάλιστα ακριβώς την ίδια αντιβίωση της την είχε δώσει και τον Ιούνιο χωρίς να πάθει τίποτα τότε.

Όπως ανέφερε στο MEGA η πρόεδρος ΕΠΕ Ματίνα Παγώνη, πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός που μπορεί να συμβεί.

«Το αλλεργικό σοκ είναι μία διαχείριση περιστατικού πολύ δύσκολη και ανάλογα υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Πως θα αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός, το προσωπικό που θα διαχειριστεί το περιστατικό. Αυτό είναι ένα πακέτο της στιγμής που μπορεί να το εξηγήσει μόνο ο γιατρός και ο νοσηλευτής που είναι εκεί και κανένας άλλος. Μπορεί ένα φάρμακο να το έχει πάρει κάποιος και να μην σου κάνει αντίδραση και να το πάρεις τρίτη φορά και να σου δημιουργήσει πρόβλημα», είπε.

