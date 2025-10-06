Άρτα: Σήμερα η νεκροψία και οι τοξικολογικές στην 28χρονη - Τα ερωτήματα της οικογένειας

Συνεχίζεται ο αγώνας της οικογένειας της άτυχης εγκύου στην Άρτα,που έχασε τη ζωή της μετά από αλλεργικό σοκ στο νοσοκομείο και ενώ είχε προηγηθεί η λήψη αντιβιοτικού φαρμάκου, προκειμένου να βρουν απαντήσεις σε μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για το τι έφταιξε και οδήγησε στο μοιραίο.

Το Σάββατο (04/10) έγινε η εκταφή της 28χρονης και σήμερα (06/10) στην ιατροδικαστική θα γίνει η νεκροψία - νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Να σημειωθεί ωστόσο ότι για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, θα χρειαστεί χρόνος.

Στο μεταξύ, τα ερωτήματα της οικογένειας συνοψίζονται στα εξής:

εάν η χορήγηση του αντιβιωτικού ήταν σωστή

εάν ήταν σωστή η δοσολογία

εάν ο τρόπος χορήγησης έγινε με αραίωση ή απευθείας στο κυκλοφοριακό σύστημα και ίσως αυτό να δημιούργησε την μοιραία αλλεργική αντίδραση

Να σημειωθεί ότι πριν δυο μήνες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα είχε λάβει την ίδια αντιβίωση χωρίς να προκληθεί κάποια αλλεργία ή κάποια επίπτωση στην υγεία της.

Το νοσοκομείο έχει διατάξει ΕΔΕ ενώ στην αστυνομική διεύθυνση Άρτας έχει μεταφερθεί ο ιατρικός της φάκελος και άρχισαν οι καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση.

Άρτα: Μήνυση της οικογένειας για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή

Η οικογένεια έχει υποβάλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ζητά απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου, κάνοντας λόγο για λάθη στη διαχείριση του περιστατικού και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της.

Το Νοσοκομείο Άρτας, σε ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.