Νέα καταγγελία για το νοσοκομείο της Άρτας: «Η κόρη μου πήγε να πεθάνει από ορούς που της έβαζαν»

Η υπόθεση της 28χρονης Σπυριδούλας η οποία πέθανε μέσα στο νοσοκομείο επειδή της χορηγήθηκε αντιβίωση που ενδεχομένμως να είχε αλλεργία, σύμφωνα με νέες καταγγελίες, δεν είναι η μόνη υπόθεση που «έδειξε με το δάχτυλο» το νοσοκομείο της Άρτας.

Σύμφωνα με το Mega, νέα σοκαριστική καταγγελία ήρθε στο φως από τη μητέρα μιας 40χρονης η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η μάρτυρας φέρεται να δήλωσε στη δημοσιογράφο: «Aυτός που θα μπει στο νοσοκομείο της Άρτας φέρεται να φύγει ξαπλωμένος».

Η καταγγέλουσα αναφέρει ότι όταν αρρώστησε η κόρη της με πολύ πυρετό νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Άρτας ο γιατρός της χορηγούσε πάρα πολλούς ορούς και ο οργανισμός της αντέδρασε με αποτέλεσμα να πρηστεί η κοιλιά της. Στη συνέχεια η 40χρονη ασθενής δεν μπορούσε να αναπνεύσει. «Η κόρη μου πήγε να πεθάνει από τους ορούς που της έβαζαν», φέρεται να δήλωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μητέρα, όταν μετέφερε στο γιατρό το συμβάν, εκείνος δήλωσε: «Και τι να κάνω εγώ;».



