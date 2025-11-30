Αρτέμιδα: «Δυστυχώς είναι παιδί μου» λέει η μητέρα του 29χρονου - Ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία ο τραγικός θάνατος του 24χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που που προκάλεσε στην Αρτέμιδα το βράδυ του Σαββάτου ένας 29χρονος, με ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης.

Η μητέρα του φονιά οδηγού, που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μιλώντας στο MEGA ζήτησε συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Αρτέμιδα: Τραγωδία χωρίς τέλος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Ο 29χρονος οδηγός φέρεται να έχει προκαλέσει και στο παρελθόν τροχαίο με τραυματισμούς στη Βραυρώνα, και να έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Το αλκοτέστ που του έγινε ήταν αρνητικό, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αρχικά, φαίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευθεί προς τα δεξιά, προσκρούοντας αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο.

Δίπλα από το δεύτερο αυτοκίνητο την ώρα της πρόσκρουσης, στέκονταν τέσσερα άτομα: Ο 24χρονος, 22χρονη αδελφή του, η 25χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του. Κατά πληροφορίες, εκείνη την ώρα είχαν μόλις φτάσει στην περιοχή και έβγαζαν αποσκευές από το αυτοκίνητό τους, όταν τους χτύπησε ο 29χρονος.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε τελικά στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, παρασύροντας τον 24χρονο που σκοτώθηκε ακαριαία.