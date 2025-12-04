Αρτέμιδα: Σήμερα η απολογία του 29χρονου - «Προκλητική ασυνειδησία», λένε οι συγγενείς του 24χρονου

Σήμερα (4/12) μεσημέρι θα απολογηθεί, τελικά, ο 29χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε χθες.

Το αίτημα για την αναβολή της διαδικασίας υποβλήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης, προκειμένου να μελετηθούν νέα στοιχεία τα οποία προστέθηκαν στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στις 12:00 και κατά τις 12:45 εξήλθε των δικαστηρίων μέσα σε περιπολικό.

Όπως προέκυψε, στο αίμα του εντοπίστηκαν κοκαΐνη και αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί στους αστυνομικούς πως είχε κάνει «μία γραμμή λίγο νωρίτερα» – κάτι που τώρα επιβεβαιώνεται επίσημα.

«Προκλητική ασυνειδησία»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 29χρονου περιγράφει την ψυχολογική του κατάσταση ως πολύ κακή, λέγοντας πως μέρα με τη μέρα αντιλαμβάνεται το μέγεθος των πράξεών του. Οι συγγενείς του 24χρονου όμως δεν το βλέπουν έτσι – μιλούν για «προκλητική ασυνειδησία» και «εγκληματικά λάθη».

Αρτέμιδα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 29χρονος

Οι αστυνομικοί της τροχαίας, προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» αρχικά τη διαδρομή του 29χρονου οδηγού, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν το ακριβές χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο, κινούταν με αυτές τις υψηλότατες ταχύτητες στη λεωφόρο Αρτέμιδος.

Μάλιστα, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

Παράλληλα είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα τροχαίο στη Βραυρώνα το οποίο και σημειώθηκε επίσης εξαιτίας υπερβολικής ταχύτητα, πέντε χρόνια νωρίτερα.