Πάνος Ρούτσι: Δίνει συνέντευξη Τύπου το απόγευμα στο Σύνταγμα

Συνέντευξη Τύπου αναμένεται να δώσει σήμερα το απόγευμα (7/10) ο Πάνος Ρούτσι και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη που σκοτώθηκε στα Τέμπη, όπως ανέφερε η εκπομπή «10 Παντού» του Open.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι που βρίσκεται στην 23η ημέρα απεργίας πείνας στην πλατεία Συντάγματος ανακοίνωσε χθες πως θα συνεχίσει τον αγώνα του, καθώς δεν είχε επίσημη ενημέρωση για την εισαγγελική παραγγελία που αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του.
Ο Πάνος Ρούτσι, όπως έκανε γνωστό το Mega, δήλωσε τόσο ο ίδιος όσο και δια στόματος της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, πως θα συνεχίσει την απεργία πείνας, καθώς «δεν έχουν ενημερωθεί όπως θα έπρεπε και πλήρως για την εισαγγελική παραγγελία ως προς τις τοξικολογικές εξετάσεις στον Ντένι Ρούτσι».
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Ξύλο μέσα σε... σινεμά στον Ρέντη: Πιάστηκαν στα χέρια γιατί έκαναν φασαρία στην ταινία
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.