Ασπρόπυργος: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τον ξαφνικό θάνατο του 10χρονου κοριτσιού

Σοκ προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 10χρονου κοριτσιού που κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου της στον Ασπρόπυργο την Παρασκευή (31/10).

Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι δεν έκανε γυμναστική αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της.

Ο γυμναστής του σχολείου, μετά την λιποθυμία του κοριτσιού ενημέρωσε κατευθείαν τον νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε να της κάνει ΚΑΡΠΑ , την ώρα που περίμεναν να έρθει το ΕΚΑΒ. Σημειώνεται πως στην ιατρική καρτέλα δεν αναφερόταν κάποιο πρόβλημα υγείας αλλά πως μπορεί να ασκηθεί χωρίς περιορισμούς.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή καθυστέρησε την πρόσβαση των ασθενοφόρων, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας. Μοτοσυκλετιστές της Ομάδας ΔΙΑΣ άνοιξαν τον δρόμο ώστε δύο ασθενοφόρα να φτάσουν ταυτόχρονα στο σχολείο, περίπου είκοσι λεπτά μετά την κλήση.

Το κορίτσι μετέβη χωρίς σφυγμό στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 10χρονης.