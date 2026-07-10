Ασπρόπυργος: Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα για τη φωτιά

Δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε, κατά περίπτωση, ο Εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την χθεσινή έκρηξη βυτιοφόρου στον Ασπρόπυργο, με απολογισμό 14 τραυματίες εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν για το σοβαρό περιστατικό, αφορούν τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας.

Η δικογραφία για την υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου παραπέμπονται για τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι.

Από τα στοιχεία της κύριας έρευνας που ξεκινά, θα κριθεί αν θα επεκταθεί η δίωξη και σε άλλα πρόσωπα, ενέργειες ή παραλείψεις των όποιων ενδέχεται να αναδειχθούν ως κρίσιμες για όσα έγιναν στο σημείο.

Νέο βίντεο-σοκ από τον Ασπρόπυργο: «Άναψα τσιγάρο και πήρα φωτιά» ακούγεται να λέει τραυματίας

Σοκαριστικά πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη φωτιά των εκρήξεων και της μεγάλης φωτιάς στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 11 άτομα, με τα τρία εξ αυτών να είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο νέο βίντεο που δημοσιεύει το Mega, αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης στον χώρο αλλά και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώνεται.

Ένας άνδρας ακούγεται να αναφωνεί για όσα βλέπει μπροστά του, ενώ εργαζόμενος της επιχείρησης βγαίνει από το σημείο, εμφανώς τραυματισμένος από τη φωτιά.

Σε ερώτηση στον εργαζόμενο για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, η δήλωση του τραυματία είναι η εξής: «Μάλλον από ένα βυτίο. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ».