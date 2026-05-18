Αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» απόψε από τη Γη: Τι ώρα θα συμβεί το φαινόμενο

Ένας αστεροειδής, με μέγεθος περίπου όσο ένα με δύο σχολικά λεωφορεία, θα περάσει απόψε Δευτέρα (18/5) από τη Γη, σε απόσταση περίπου 24% της μέσης απόστασης μεταξύ Γης και Σελήνης.

Αστρονόμοι του προγράμματος Mount Lemmon Survey στο Τούσον της Αριζόνα ανακάλυψαν τον αστεροειδή στις 10 Μαΐου και τον ονόμασαν 2026JH2. Το αντικείμενο ανήκει σε μια κατηγορία αστεροειδών που ονομάζεται Απόλλων, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο σε τροχιές που τέμνονται με την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Η προσέγγιση αναμένεται να συμβεί τη Δευτέρα λίγο πριν τις 6 μ.μ. Ανατολική Ζώνη ώρας (1.π.μ. ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων Μικρών Σωμάτων του JPL της NASA.





Παρά την εγγύτητα, ο διαστημικός βράχος δεν αποτελεί κίνδυνο, σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μπίνζελ, καθηγητή πλανητικών επιστημών στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης και εφευρέτη της Κλίμακας του Τορίνο, ενός εργαλείου για την κατηγοριοποίηση πιθανών συγκρούσεων διαστημικών αντικειμένων με τη Γη.



«Το 2026JH2 θα περάσει με ασφάλεια από τη Γη», ανέφερε σε ένα email. «Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα μάλλον συνηθισμένο φαινόμενο, καθώς αντικείμενα μεγέθους αυτοκινήτου περνούν μεταξύ της Γης και της Σελήνης κάθε εβδομάδα. Αντικείμενα μεγέθους σχολικού λεωφορείου περνούν από τη γειτονιά μας αρκετές φορές το χρόνο. Μόλις πρόσφατα αναπτύσσουμε έρευνες που είναι αρκετά ευαίσθητες ώστε να τα εντοπίζουν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πριν από αυτές τις έρευνες, αντικείμενα αυτού του είδους απλώς περνούσαν αθόρυβα χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Αν και η απόσταση από την οποία θα περάσει ο αστεροειδής φαίνεται πολύ μικρή, είναι ακόμα «αρκετά μακριά ώστε να μην υπάρχει απολύτως τίποτα να ανησυχούμε