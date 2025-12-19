Σημάδια ζωής στον αστεροειδή Bennu ανατρέπουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα

Δομικά στοιχεία ζωής εντοπίστηκαν στον αστεροειδή Bennu, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την προέλευση της ζωής.

Τους τελευταίους μήνες η προσοχή έχει στραφεί προς τον μυστηριώδη κομήτη 3I/ATLAS — τον οποίο η NASA θεωρεί αστεροειδή, αλλά ένας επιστήμονας του Χάρβαρντ υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι εξωγήινος ανιχνευτής.

Ο 500 μέτρων «κομήτης» θεωρούνταν κάποτε ο πιο επικίνδυνος στο είδος του, καθώς είχε δοθεί πιθανότητα 1/2.700 να συγκρουστεί με τη Γη μεταξύ κάπου μεταξύ ττου έτους 2175 και 2199.

Το 2016 η NASA εκτόξευσε την αποστολή OSIRIS-REx, η οποία τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2020, συνέλεξε δείγματα από τον αστεροειδή με το σχήμα περιστρεφόμενης σβούρας. Τα κομμάτια από τον 4,5 δισεκατομμυρίων ετών Bennu προσγειώθηκαν στη Γιούτα το 2023 και από τότε οι επιστήμονες τα αναλύουν εντατικά.

Φαίνεται πως ο αστεροειδής μάς δίνει ενδείξεις για το πώς σχηματίστηκε το πρώιμο ηλιακό σύστημα. Η NASA επισημαίνει επίσης πως τα ευρήματα αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ύπαρξης ζωής και σε άλλα σύμπαντα πέρα από το δικό μας.

Ποια είναι τα δομικά στοιχεία ζωής στον Bennu;

Στον Bennu εντοπίστηκε γλυκόζη, από τα αρχικά δομικά στοιχεία της ζωής. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται τέτοιο συστατικό σε εξωγήινο υλικό.

Τα νεότερα ευρήματα δείχνουν πως ο αστεροειδής διαθέτει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη δημιουργία RNA, ενός απαραίτητου μορίου σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, το οποίο λειτουργεί ως αγγελιαφόρος του DNA. Τα συστατικά αυτά περιλαμβάνουν ριβόζη, καθώς και αμινοξέα, νουκλεοβάσεις, καρβοξυλικά οξέα και φωσφορικά άλατα.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα δομικά συστατικά της ζωής ήταν ευρέως διαδεδομένα στο πρώιμο ηλιακό σύστημα, σύμφωνα με τη NASA.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ανιχνεύθηκε ριβόζη αλλά όχι δεοξυριβόζη, κάτι που υποδηλώνει ότι η ριβόζη ίσως ήταν πιο συνηθισμένη στο πρώιμο ηλιακό περιβάλλον.

Τι σημαίνει αυτό για την απαρχή της ζωής στη Γη;

Τα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία του «κόσμου του RNA», σύμφωνα με την οποία το RNA ήταν πιθανότατα το πρώτο βασικό γενετικό και καταλυτικό μόριο πριν από το DNA και τις πρωτεΐνες.

Η παρουσία γλυκόζης δείχνει πως μια σημαντική πηγή ενέργειας για τη ζωή υπήρχε ήδη στα υλικά του πρώιμου ηλιακού συστήματος και ίσως μεταφέρθηκε στη Γη μέσω μετεωριτών. Αυτό συνδέεται και με την υπόθεση της πανσπερμίας.

Ο ερευνητής της NASA και μέλος της αποστολής OSIRIS-REx, Ντάνιελ Γκλάβιν, σχολίασε: «Γίνομαι ολοένα και πιο αισιόδοξος ότι ίσως μπορέσουμε να βρούμε ζωή πέρα από τη Γη — ακόμη και μέσα στο ίδιο μας το ηλιακό σύστημα».

Πρόσθεσε επίσης ότι, παρότι στο δείγμα του Bennu εντοπίστηκαν όλα τα χημικά δομικά στοιχεία για την παραγωγή πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων, δεν έχουν βρεθεί ακόμη άμεσες ενδείξεις ζωής.

«Νομίζω ότι αυτό θα ανοίξει πολλές νέες κατευθύνσεις έρευνας, καθώς οι επιστήμονες θα προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί αυτά τα δομικά στοιχεία δεν εξελίχθηκαν σε κάτι πιο σύνθετο στο τεράστιο μητρικό σώμα του αστεροειδούς», πρόσθεσε.

Έτσι, φαίνεται πως αστεροειδείς και μετεωρίτες ενδέχεται να «έσπειραν» την πρώιμη Γη — και πιθανώς και άλλους κόσμους — με όλα τα απαραίτητα συστατικά για την έναρξη της ζωής.