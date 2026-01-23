Άστρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του λιμενικού - Ζητήθηκε από τη Βουλή να υιοθετήσει το παιδί του

Κλίμα βαθιάς οδύνης στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Σε κλίμα οδύνης οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι είπαν το ύστατο χαίρε στον ένστολο, που παρασύρθηκε από κύματα την ώρα που επιχειρούσε να σώσει πολίτες και περιουσίες, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο στελέχους του Λιμενικού Σώματος και ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να ιυοθετήσει το Κοινοβούλιο τον 9χρονο.

Η κηδεία του λιμενικού που έχασε τη ζωή του στο Άστρος | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

«Η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του» ανέφερε, σε δήλωσή του, ο υπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως ήδη έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να υπάρξει θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου αξιωματικού.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το "υιοθετήσει". Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», πρόσθεσε.