Θάνατος λιμενικού στην Κυνουρία: Λίγο πριν παρασυρθεί είχε σώσει μικρό παιδί που πάλευε με τα κύματα

Νέα στοιχεία για την αυταπάρνηση του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν μέσω κακοκαιρίας στο Άστρος Κυνουρίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Λίγο πριν παρασυρθεί από τα κύματα και βρει τραγικό θάνατο, είχε καταφέρει να σώσει από βέβαιο πνιγμό ένα μικρό παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του astrosnews.gr, ο 53χρονος λιμενικός είχε βουτήξει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα, προκειμένου να βοηθήσει το παιδί που πάλευε με τα μανιασμένα κύματα, δείχνοντας εξαιρετική αυτοθυσία λίγα μόλις λεπτά πριν από την τραγωδία.

Διαβάστε ακόμα: Άστρος: Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για τον θάνατο του λιμενικού - Την Παρασκευή η κηδεία

Σήμερα (23/01) τελείται η κηδεία του άτυχου άνδρα στο Άστρος Κυνουρίας. Υπενθυμίζεται ότι ο λιμενικός παρασύρθηκε από ισχυρό κύμα την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συνθήκες σφοδρής κακοκαιρίας.

Στην εξόδιο ακολουθία του 53χρονου Σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.

Διαβάστε ακόμα: Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που έχασε τη ζωή του στο Άστρος - Μαρτυρία φίλου του

Την ίδια ώρα, προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Παράλιου Άστρους του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου. Παράλληλα, έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.