«Αθάνατη»: Ρίγη συγκίνησης στο τελευταίο «χειροκρότημα» για τη Μαίρη Λίντα

Με ένα θερμό χειροκρότημα και την ιαχή «Αθάνατη» αποχαιρέτισαν τη Μαίρη Λίντα οι παρευρισκόμενοι στην εξόδιο ακολουθία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Υπό κλίμα συγκίνησης έγινε η εξόδιος ακολουθία για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που η φωνή της συνδέθηκε με τις λαμπρότερες σελίδες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία, βρισκόταν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν με δωρεές το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που τη φιλοξένησε και τη φρόντισε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα από το τραγούδι

Με συγκίνηση μίλησαν άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά τη Μαίρη Λίντα και μοιράστηκαν στιγμές από την πορεία της.

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Η Λουκίλα Καρρέρ, σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, αποχαιρέτισε τη Μαίρη Λίντα, μιλώντας για τη μακροχρόνια φιλία τους: «Με τη Μαίρη μας συνέδεε μια φιλία ετών, γιορτές στα σπίτια μας, βγαίναμε έξω.. Θυμάμαι εδώ στο γηροκομείο, στο τελευταίο της σπίτι, την έχω σε πολλά βίντεο να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε κάθε τόσο "βάλ' το αυτό στον Μίμη, να δει, το λέω σωστά;" και "πάρε με σε μία συναυλία να πω δύο τραγούδια και φέρε με πίσω πάλι". Δεν ήταν απλώς γεννημένη τραγουδίστρια, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα από το τραγούδι. Την αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε και εκείνη. Να είναι ελαφρύ το χώμα».

Ο ερμηνευτής Κωνσταντίνος Χανιάς, μίλησε για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τη Μαίρη Λίντα και αναφέρθηκε στο τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε η σπουδαία καλλιτέχνιδα, τις «Υποσχέσεις», το 2019. Όπως είπε, η ίδια είχε αισθανθεί πως ίσως αυτή να ήταν η τελευταία της ηχογράφηση. Η συνεργασία τους αποτέλεσε για εκείνον μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Λουκίλα Καρρέρ, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Μανώλης Καραντίνης, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο Κώστας Βενετσάνος, κ.α.

Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, οι εργαζόμενοι του Γηροκομείου Αθηνών, η Χαρούλα Αλεξίου και η οικογένεια της Βίκυς Μοσχολιού. Μετά την εξόδιο ακολουθία, ακολουθεί η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Κακλαμάνης: «Μαίρη Λίντα, η τελευταία μεγάλη κυρία, καλό ταξίδι της»

Συγκινημένος, αλλά και με αιχμές για την απουσία «τραγουδιστριών της νεότερης γενιάς» από την εξόδιο ακολουθία μίλησε για την «τελευταία μεγάλη κυρία», όπως χαρακτήριστε τη Μαίρη Λίντα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.