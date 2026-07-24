Μαίρη Λίντα: Ύστατο χαίρε στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού - Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία

Υπό κλίμα συγκίνησης τελείται η εξόδιος ακολουθία για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαίρη Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που η φωνή της συνδέθηκε με τις λαμπρότερες σελίδες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου.

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών.

Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη σημασία για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, καθώς εκεί διέμενε από το 2018 και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί εκεί η κηδεία της.

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν με δωρεές το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που την φιλοξένησε και την φρόντισε τα τελευταία χρόνια.

Το παρών δίνουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, οι βουλευτές Δημήτρης Αβραμόπουλος και Σπύρος Μπιμπίλας, αλλά και πρόσωπα από το καλλιτεχνικό στερέωμα.

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI



​

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI



​

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα | EUROKINISSI