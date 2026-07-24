Σήμερα η αυλαία για τη Μαίρη Λίντα: Στο Γηροκομείο Αθηνών το στερνό αντίο

Ένα τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής κλείνει οριστικά το πρωί της Παρασκευής, καθώς συγγενείς, στενοί φίλοι και απλοί θαυμαστές ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την ανεπανάληπτη Μαίρη Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που ταύτισε την κρυστάλλινη φωνή της με τις χρυσές σελίδες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών, σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η τελετή του αποχαιρετισμού θα έχει έντονα συμβολικό χαρακτήρα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, το μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στον περίβολο του Γηροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου αποτελεί εκπλήρωση της βαθύτερης επιθυμίας της ίδιας της καλλιτέχνιδας, καθώς εκεί βρήκε τη γαλήνη και πέρασε τα τελευταία, ήρεμα χρόνια της ζωής της.

Στη συνέχεια, η πομπή θα κατευθυνθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή, δίπλα σε άλλες εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου.

Θέλοντας να τιμήσουν το ήθος και την αλληλεγγύη που χαρακτήριζαν τη Μαίρη Λίντα σε όλη της τη ζωή, οι οικείοι της εξέδωσαν μια ιδιαίτερη ανακοίνωση. Παρακαλούν θερμά όλους όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν, αντί στεφάνων, να προχωρήσουν σε δωρεές υπέρ του Γηροκομείου Αθηνών. Πρόκειται για μια πράξη βαθιάς ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα και τους ανθρώπους του, που την αγκάλιασαν και τη φρόντισαν με περισσή αγάπη μέχρι το τέλος.