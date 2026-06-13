Με μήνυμα «Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» το Athens Pride επέστεψε για 21η χρονιά στο κέντρο της πόλης.

Χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν το Σύνταγμα το Σάββατο για το Athens Pride 2026, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Οι δράσεις για τη μεγάλη γιορτή ορατότητας και αποδοχής ξεκίνησαν από το μεσημέρι με τον κόσμο ολοένα και να αυξάνεται στην πλατεία Συντάγματος ενόψει της μεγάλης πορείας υπερηφάνειας με το άνοιγμα της τριαντάμετρης rainbow σημαίας.

Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

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Από νωρίς το απόγευμα, η πλατεία Συντάγματος γέμισε με σημαίες του ουράνιου τόξου, πανό και συνθήματα υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, ενώ οργανώσεις, φορείς και εθελοντές έδωσαν δυναμικό «παρών», τονίζοντας την ανάγκη για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και υπενθυμίζοντας ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δεν είναι δεδομένα.

Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Athens Pride | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ Μακμπέθ | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI