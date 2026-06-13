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Athens Pride 2026: Η Αθήνα φωνάζει για ισότητα και υπερηφάνεια - Εικόνες από τη μεγάλη γιορτή

Με μήνυμα «Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» το Athens Pride επέστεψε για 21η χρονιά στο κέντρο της πόλης.

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Athens Pride | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Με μήνυμα «Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα» το Athens Pride επέστεψε για 21η χρονιά στο κέντρο της πόλης.

Χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν το Σύνταγμα το Σάββατο για το Athens Pride 2026, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. 

Οι δράσεις για τη μεγάλη γιορτή ορατότητας και αποδοχής ξεκίνησαν από το μεσημέρι με τον κόσμο ολοένα και να αυξάνεται στην πλατεία Συντάγματος ενόψει της μεγάλης πορείας υπερηφάνειας με το άνοιγμα της τριαντάμετρης rainbow σημαίας.

Athens Pride 2026
Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

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Από νωρίς το απόγευμα, η πλατεία Συντάγματος γέμισε με σημαίες του ουράνιου τόξου, πανό και συνθήματα υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, ενώ οργανώσεις, φορείς και εθελοντές έδωσαν δυναμικό «παρών», τονίζοντας την ανάγκη για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και υπενθυμίζοντας ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δεν είναι δεδομένα.

Athens Pride 2026
Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Athens Pride 2026
Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Athens Pride
Athens Pride | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Athens Pride 2026
Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Κασσελάκης
Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ Μακμπέθ | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Athens Pride
Athens Pride 2026 | ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

 

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