Athens Pride 2026: Τι ώρα ξεκινάει η μεγάλη πορεία – Όλο το πρόγραμμα στο Σύνταγμα

ΑνΦέτος, η κεντρική εκδήλωση για το Athens Pride 2026 επιστρέφει στην Πλατεία Συντάγματος το Σάββατο (13/6), διεκδικώντας την ορατότητα με το μήνυμα «Τα δικαιώματά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα». Οι δράσεις ξεκινούν από τις 12:00 το μεσημέρι, με την ημέρα να κορυφώνεται το απόγευμα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ώρες για όλες τις δραστηριότητες, την πορεία και τη συναυλία.

Πορεία υπερηφάνειας 2026: Ώρα έναρξης

18:00: Προσυγκέντρωση οργανώσεων και ομάδων μπροστά από τη Βουλή.

19:00: Επίσημη έναρξη της Μεγάλης Πορείας Υπερηφάνειας με το άνοιγμα της τριαντάμετρης rainbow σημαίας. Την πορεία θα συνοδεύουν με τον ρυθμό τους οι Batala, Quilombo και Dançauê, καθώς και τα άρματα των οργανώσεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα στο Σύνταγμα

Η ημέρα είναι γεμάτη δράσεις, μουσική και ενημέρωση για όλες τις ηλικίες.

12:00: Άνοιγμα των περιπτέρων με μουσική από τις DJ Ceali και Syria.

12:00: Εθελοντικές δράσεις, όπως το «Πάρε-Δώσε» (ανταλλαγή μηνυμάτων υποστήριξης) και το διασκεδαστικό «Smash the stereotypes».

12:00: Δράση «Yoga αλλιώς» για γονείς και παιδιά στα παρτέρια της πλατείας (από τις Πέννυ Λημναίου και Χαρά Καρυπίδου).

12:00 - 13:00: Δράση «Φωτογραφίσου» στο Rainbow photoshooting spot με φωτογράφους (η δράση επαναλαμβάνεται και στις 16:00 - 17:00).

16:00: Yoga and Sport for Refugees και συζήτηση με θέμα «Να χτίσουμε την κοινωνία της απελευθέρωσης» (Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh»).

17:00: Δράσεις για γονείς και παιδιά, καθώς και παιχνίδια γνωριμίας (έως τις 21:00) για όσα άτομα ήρθαν μόνα τους.

17:00 (Κεντρική Σκηνή): 6 Zumba Instructors ανεβαίνουν στη σκηνή για χορό, ενώ ακολουθούν χαιρετισμοί των LGBTQI+ οργανώσεων.

18:00: Η 25μελής χάλκινη μπάντα «Αγία Φανφάρα» δίνει τον ρυθμό στην πλατεία για 15 λεπτά.

18:30: Μουσικό performance από την Konikou.

Το απογευματινό πρόγραμμα παρουσιάζει ο stand-up comedian Άρης Ψυλιάκος.

Για τα άτομα που θα περιμένουν την επιστροφή της πορείας στην πλατεία (19:30 - 20:30), στα decks θα βρίσκονται οι techno DJs Até & Salin.

Τη μεγάλη βραδινή γιορτή παρουσιάζουν οι Andromeda Balls και Χριστίνα Βούλγαρη. Στη σκηνή του Athens Pride 2026 θα ανέβουν καλλιτέχνες όπως:

Η Ματούλα Ζαμάνη

Ο Δημήτρης Σαμόλης

Οι Black Unit

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Οι Mitch T, Nasty Hiloudaki και Φώτης Λάμαρης

Η βραδιά υπόσχεται queer pop ήχους, tribute performances και μία special guest εμφάνιση-έκπληξη που θα ανακοινωθεί ζωντανά στη σκηνή.