Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής

Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η απολογία του Άρη Μουγκοπέτρου στην Τρίπολη.

Ο γνωστός μουσικός βρέθηκε στα δικαστήρια της αρκαδικής πρωτεύουσας μαζί με την εν διαστάσει σύζυγό του, Δήμητρα Παρασκευοπούλου.

Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον καλλιτέχνη για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, η οποία είχε κατατεθεί από τη σύζυγό του ανήμερα των Χριστουγέννων και είχε οδηγήσει στη σύλληψή του.

Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, το πρωί της Δευτέρας, ο μουσικός δεν προχώρησε σε δηλώσεις προς τις τηλεοπτικές κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου συνελήφθη την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη, 26 Δεκεμβρίου, οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, από όπου έλαβε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα (29/12).

Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους βγαίνοντας από τα δικαστήρια ανέφερε: «δεν ζήτησα συγγνώμη στα παιδιά μου, είχα πει ''σεβόμενος τα παιδιά μου''».

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι «τελείωσε αυτή η διαδικασία, τώρα θέλει να δει τα παιδάκια του και τίποτε άλλο».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν περίμενε την απόφαση αθώωσης συγκινημένος ανέφερε «δεν μπορώ να μιλήσω».