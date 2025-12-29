Δικάζεται στο Αυτόφωρο ο Άρης Μουγκοπέτρος: Τι λέει η κάθε πλευρά για το επίμαχο περιστατικό

Στην Τρίπολη εκδικάζεται σήμερα (29/12) στο Αυτόφωρο το περιστατικό που οδήγησε στη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου από την εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο μουσικός είχε συλληφθεί και οδηγηθεί στα δικαστήρια, όμως την περασμένη Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, με την εκδίκαση να αναβάλλεται για σήμερα.

Κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια, ο Μουγκοπέτρος, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του Δημοσθένη Πέππα, περιορίστηκε σε μια σύντομη δήλωση: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο».

Ο κ. Πέππας υποστήριξε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, σημειώνοντας πως η υπόθεση θα εξεταστεί διεξοδικά. Τόνισε επίσης ότι στόχος είναι να κυλήσουν οι ημέρες των εορτών με ηρεμία, υπογραμμίζοντας πως «ο πατέρας οφείλει, στα μάτια των παιδιών του, να δείχνει σεβασμό στη μητέρα τους».

Από την πλευρά της καταγγέλλουσας, ο δικηγόρος της Κωνσταντίνος Παπαναστασίου περιέγραψε στην ΕΡΤ το περιστατικό που –σύμφωνα με την καταγγελία– οδήγησε στην υποβολή της μήνυσης. Όπως ανέφερε, ο μουσικός εισήλθε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και απευθύνθηκε στην εν διαστάσει σύζυγό του με έντονο τρόπο, παρουσία των ανήλικων παιδιών. Υπήρξαν, όπως είπε, στιγμές ήπιου τόνου αλλά και φράσεις που προκάλεσαν φόβο στη γυναίκα, οδηγώντας την τελικά στην προσφυγή στις Αρχές.

Το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου, με ανοιχτά ζητήματα την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα παιδιά. Παρά τον χωρισμό, υπήρχε συνεννόηση ώστε ο μουσικός να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι, ώστε να μη διαταραχθεί η καθημερινότητά τους. Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, στη σύζυγο έχει χορηγηθεί panic button στο κινητό της.

Παράλληλα, ο κ. Παπαναστασίου γνωστοποίησε και τη λήξη της συνεργασίας του με τον Άρη Μουγκοπέτρο ως προς τις ποινικές υποθέσεις που σχετίζονται με τον τραυματισμό του τον Απρίλιο του 2025. Όπως ανέφερε, η απόφαση προέκυψε μετά από ώριμη σκέψη και διαπίστωση αγεφύρωτων διαφορών στη στρατηγική χειρισμού, διευκρινίζοντας ότι η διακοπή της συνεργασίας δεν συνοδεύεται από καμία δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.