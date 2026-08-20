Αττική - Εύβοια: Ακόμα δύο συλλήψεις για εμπρησμό μετά τις φωτιές

Δύο άτομα συνελήφθησαν σήμερα (20/8) για φωτιές που εκδηλώθηκαν στην Ανατολική Αττική και την Εύβοια, με τη μία περίπτωση να αφορά εμπρησμό από πρόθεση και την άλλη φωτιά από αμέλεια.

Οι συλλήψεις έγιναν στο περιθώριο άμεσης κινητοποίησης των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά το ΣΚΑΙ.

Αττική - Εύβοια: Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την περίπτωση της Ανατολικής Αττικής, πρόκειται για άντρα ηλικίας 39 ετών που συνελήφθη σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 07:15 έκανε χρήση γυμνής φλόγας (αναπτήρα), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξηρών χόρτων.

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Οσον αφορά την Εύβοια, ημεδαπός, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στην περιοχή Νέος Πύργος, επί της Περιφερειακής Οδού Ιστιαίας–Αιδηψού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15, κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σύκων, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου 0,5 στρέμματος σε οικοπεδικό χώρο.

Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση.