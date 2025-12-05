Μενού

Αττική: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές στα αποθέματα των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ - Παραμένει η λειψυδρία

Μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας για τους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ έφεραν οι βροχοπτώσεις, ωστόσο το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει.

Μόρνος
Ο ταμιευτήρας του Μόρνου | Eurokinissi / Αντώνης Νικολόπουλος
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία:

πίνακας

