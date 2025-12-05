Αττική: Μικρή «ανάσα» από τις βροχές στα αποθέματα των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ - Παραμένει η λειψυδρία

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Διαβάστε ακόμα: Μπορεί μια τέτοια βροχόπτωση να λύσει το πρόβλημα λειψυδρίας στην Αττική; Ο Λαγουβάρδος εξηγεί στο Reader

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία: