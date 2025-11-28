Η Αττική βιώνει μία αντιφατική κατάσταση. Από τη μία ενδέχεται να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτασης ανάγκης λόγω λειψυδρίας, ενώ ταυτόχρονα η κακοκαιρία Adel φέρνει καταιγίδες και πλημμύρες ακόμα και μέσα στην Αθήνα.

Με βάση όμως τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ευρύτερα στη Μεσόγειο, πρόκειται για μία κατάσταση που τείνει να μετατραπεί σε κανονικότητα.

Το Reader.gr έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το ζήτημα της υδατικής επάρκειας της Αττικής, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την απουσία χιονιού στις περιοχές που βρίσκονται οι βασικοί ταμιευτήρες υδροδότησης της πρωτεύουσας, του Μόρνου και του Εύηνου, σε Φωκίδα και Αιτωλοακαρνανία.

Λύνεται το πρόβλημα της λειψυδρίας με μία κακοκαιρία;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι μία καταιγίδα ή ένα διήμερο βροχών δεν αρκούν για να γεμίσουν έναν ταμιευτήρα στο μέγεθος του Μόρνου.

Όπως εξηγεί στο Reader.gr ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη συγκεκριμένη περιοχή σημειώθηκαν βροχοπτώσεις κατά την κακοκαιρία Adel, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα τα φαινόμενα είχαν επηρεάσει μόνο τμήματα της Ήπειρου και την Κέρκυρα.

«Η κακοκαιρία που διανύουμε έχει ρίξει αρκετά νερά, πάνω από 75 χιλιοστά τις τελευταίες τρεις ημέρες, κάτι που είναι μεν κάτι καλό, δεν ξέρουμε όμως πόσο θα φανεί στη λίμνη. Θέλουμε να δούμε και τις δορυφορικές εικόνες όταν θα φύγουν τα σύννεφα», εξηγεί.

Όπως σημειώνει, οι συγκεκριμένες βροχές είναι μεν βοηθητικές, «αλλά δεν είναι αρκετές. Δεν θα δούμε με ένα διήμερο βροχών δραματική αλλαγή στην έκταση του Μόρνου. Θα το δούμε μόνο αν συνεχιστούν και στη συνέχεια έχουμε και χιόνια».

«Το καλό είναι ότι λόγω εποχής, περιμένουμε μία περίοδο των τριών - τεσσάρων μηνών μπροστά μας που αναμένουμε τέτοια φαινόμενα», προσθέτει.

Επιπλέον, κατά τον διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο όγκος νερού που έπεσε στην περιοχή «επιβραδύνει λίγο τον ρυθμό μείωσης του υδατικού αποθέματος, αλλά το θέμα είναι να πέσουν τόσες βροχές και τόσα χιόνια, ώστε να πούμε ότι σταδιακά έχει μπει ένα φρένο στην καθοδική πορεία που βλέπουμε για πολλούς μήνες».

Ο κ. Λαγουβάρδος όμως ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα φτάσουμε στα κανονικά επίπεδα όση βροχή και να ρίξει. Τουλάχιστον να δούμε ένα θετικό σημάδι ότι σταματά η πτώση και ότι υπάρχει πλέον μια σταδιακή άνοδος της έκτασης της λίμνης».

Οι ισχυρές βροχές στην Αττική

Όσον αφορά την κακοκαιρία στην Αττική, σε μεγάλο βαθμό «τα νερά φεύγουν στη θάλασσα και είναι προτιμότερο πάντα να έχεις αργές ποτιστικές βροχές μεγάλης χρονικής διάρκειας, όπως και χιόνι που λιώνει αργά και τροφοδοτεί με νερό τον υδροφόρο ορίζοντα».

Με τη βροχή που έπεσε μπορεί να... «ποτίστηκαν οι κήποι», αλλά δεν ήταν αρκετή, ενώ τα προβλήματα που δημιουργούνται και με σχετικά μέτρια ύψη νερού «είναι γνωστά για μια μεγάλη πόλη».

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

Επιπλέον, στον παρακάτω χάρτη που παρουσιάζει στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του meteo.gr, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς.

Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.