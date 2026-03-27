Το Σάββατο η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη στη Βουλιαγμένη: Γιατί θεωρείται επιχείρηση «υψηλού ρίσκου»

Αύριο αναμένεται να ανασυρθεί η σορός του 34χρονου δύτη στα Λιμανάκια, στη Βουλιαγμένη. Μία ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών, θα βουτήξει στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Υπενθυμίζεται ότι, ο δύτης παρασύρθηκε από τα επικίνδυνα και η επιχείρηση ανάσυρσης χαρακτηρίζεται επιχείρηση «υψηλού ρίσκου».

«Υπάρχει ένα σπήλαιο εκεί που τελειώνει το πηγάδι, σε ένα συγκεκριμένο σημείο το ρεύμα είναι πάρα πολύ δυνατό. Τον πέρασε από αυτό το σημείο, που είναι πάρα πολύ δυνατό το ρεύμα και στενό και δεν μπορούσε να επιστρέψει, δεν μπλέχτηκε. Εγκλωβίστηκε δηλαδή μέσα στο σπήλαιο, ούτε στα σχοινιά μπλέχτηκε που ακούω, ούτε τίποτα απολύτως», είπε ο δύτης Λευτέρης Κουταλάς στο Mega.

Λιμανάκια: Οι ετοιμασίες για την επιχείρηση ανάσυρσης

Η δύσκολη επιχείρηση που θα λάβει χώρα αύριο είναι έτοιμη και έχουν γίνει πολλές ετοιμασίες προκειμένου να γίνουν όλα με ασφάλεια.

Εδώ και 4 ημέρες τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Μέσα από αυτά τα σημεία στήριξης, οι δύτες θα επιχειρήσουν να κινηθούν με ακρίβεια και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον όπου η ορατότητα αγγίζει το μηδέν και κάθε κίνηση απαιτεί απόλυτο έλεγχο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα και αυτό θα εξαρτηθεί από τον καιρό, τα ρεύματα, τη θολότητα του βυθού αλλά και το κατά πόσο θα λειτουργήσουν οι προκατασκευές που έχουν γίνει από την ομάδα των σπηλαιοδυτών.