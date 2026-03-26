Λιμανάκια: Συγκλονίζει ο φίλος του 34χρονου δύτη - «Το σχοινί δεν άντεξε και κόπηκε»

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η υπόθεση του 34χρονου δύτη στη Βουλιαγμένη, του οποίου η σορός βρέθηκε εχθές (25/3) από τα σωστικά συνεργεία. Η κατάθεση του φίλου του, που τον είδε να παρασύρεται από τα ρεύματα συγκλονίζει.

Συγκεκριμένα, δήλωσε μιλώντας στο live News του Mega: «Αισθανόμασταν ότι υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας. Ο 34χρονος είχε κάνει ελεύθερη κατάδυση σε αυτό, εγώ όχι. Σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά και να συνεχίσουμε στην τρύπα, γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα. Ο 34χρονος πλησίασε την είσοδο και την ξεπέρασε 1 – 2 μέτρα.

Ξαφνικά, τον βλέπω να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ, γιατί το ρεύμα άρχισε να τον παρασύρει προς τα μέσα. Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο.

Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες κι έναν κύριο. Τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε. Τους είπα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα, κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτήν την προσπάθεια, έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του.

Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε.

Θυμήθηκα ότι κατεβαίνοντας είδα ένα χοντρό σκοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο, που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε κι εκείνος κι εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά για περίπου 40 λεπτά.

Κάποια στιγμή κινδύνευσα κι εγώ, γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς πρόλαβα και κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο. Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει από τη σήραγγα. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί και η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να την χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» αποτελεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σπήλαιο αρνητικής ροής, γνωστό για τα ισχυρά ρεύματα που επικρατούν στο εσωτερικό του. Το άνοιγμά του βρίσκεται περίπου στα 11 μέτρα βάθος και οδηγεί σε κάθετη κατάβαση που φτάνει τα 28,5 μέτρα, με περιορισμένη είσοδο και πλήρη απουσία φυσικού φωτός σε μεγαλύτερα βάθη.

Όπως επισημαίνουν έμπειροι δύτες, ένα από τα πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά του σημείου είναι τα έντονα υποθαλάσσια ρεύματα, τα οποία μπορούν να παρασύρουν ακόμη και τις φυσαλίδες προς το εσωτερικό του σπηλαίου αντί προς την επιφάνεια. Παρά το γεγονός ότι σε μικρή απόσταση από την είσοδο δημιουργείται ένας μεγαλύτερος χώρος όπου η ένταση μειώνεται, μέχρι εκείνο το σημείο οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Το σπήλαιο εκτείνεται σε μεγάλο μήκος, με χαρτογραφημένες διαδρομές που φτάνουν περίπου τα 145 μέτρα, ενώ πέρα από αυτό το σημείο παραμένει ανεξερεύνητο, τροφοδοτώντας και διάφορες θεωρίες για πιθανή σύνδεσή του με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.