Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη βρίσκεται η εγγονή ενός εκ των πλέον προβεβλημένων πολιτικών της χώρας, καθώς πρόκειται να δικαστεί στο αυτόφωρο αύριο, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου. Η 26χρονη νεαρή συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στη 01:45 τα ξημερώματα. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. σταμάτησαν για έλεγχο την 26χρονη, η οποία επέβαινε σε όχημα μαζί με έναν 29χρονο φίλο της.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή της νεαρής γυναίκας 3,11 γραμμάρια κάνναβης. Παράλληλα, ο 29χρονος συνοδός της βρέθηκε να έχει πάνω του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και μικροποσότητα κάνναβης (0,9 γραμμάρια).

Η είδηση έχει προκαλέσει αίσθηση στους πολιτικούς κύκλους, καθώς η κατηγορούμενη φέρει το όνομα ενός άνδρα που υπηρέτησε επί σειρά ετών σε καίρια υπουργικά πόστα και υπήρξε εμβληματική μορφή της δημόσιας ζωής, αν και πλέον δεν βρίσκεται εν ζωή.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε να δικαστούν αύριο στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, όπου και θα κριθεί η ποινική τους μεταχείριση.