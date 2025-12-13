Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών για τον πρωθυπουργό: Ενισχύουν τα μπλόκα τους

Αποφασισμένοι να πάνε μέχρι τέλους οι αγρότες μετά την σημερινή τους (13/12) απόφαση στην πανελλαδική σύσκεψη των 57 μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, να μην προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό την προσεχή Δευτέρα εφόσον δεν έχουν σαφείς απαντήσεις σε μία σειρά από αιτήματα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Η λίστα των αιτημάτων σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς.

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Όπως τονίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε κλείσιμο Εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει ότι για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Η απάντηση της κυβέρνησης μέσω Μαρινάκη

Για την απόφαση των αγροτών τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα της Βουλής, στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό.

Ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε έκκληση για διάλογο χωρίς κλειστούς δρόμους.

Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας χρειαζόταν και χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση έδωσε από τα λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα.

Δώσαμε μια λύση για φθηνότερο ρεύμα, για μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, μειώσαμε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις τροφές, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος, σε σχέση με πέρσι, δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες.

Ζητάνε περισσότερα και έχουν κάθε δίκιο (σ.σ αγρότες και κτηνοτρόφοι). Μόνο φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί πάρα πολύ έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε περισσότερα και να υποβάλουν αιτήματα. Όταν προβάλλεις τα αιτήματά σου χωρίς να θες καν να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος για εσένα είναι προσχηματικός.

Επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο, χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους, όχι στη δημιουργία εμποδίων στην κοινωνία και στην αγορά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες.

«Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε», είπε, παραπέμποντας στη στάση που έχει επιδείξει η κυβέρνηση και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.