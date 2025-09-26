Αυτό είναι το βίντεο του Μπογδάνου που ζητά την απόλυση του Πάρι Ρούπου: «Να τρώνε pizza fan μόνο οι άπλυτοι»

Βαρύτατες εκφράσεις έχει χρησιμοποιήσει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο βίντεό του στο Youtube, μέσω του οποίου ζητά cancell στην pizza fan και την απόλυση του Πάρι Ρούπου από πρόσωπο της εταιρείας.

«Ναι, έχει δικαίωμα η pizza fan να έχει αυτόν, οποιοδήποτε ακροαριστερό σκουπίδι βρωμόψυχο ανθέλληνα, ως το πρόσωπο της καμπάνιας της» αναφέρει αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο βίντεό του: «Εμείς όμως, έχουμε επίσης δικαίωμα την pizza fan να την τελειώσουμε».

Συνεχίζει βέβαια με ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Να τρώνε pizza fan μόνο οι άπλυτοι από δω και πέρα. Να μην αγγίξει κανένας από μας, ούτε μισό κομματάκι πίτσας ή άλλου προϊόντος της, μέχρι, η pizza fan:

Να ζητήσει συγγνώμη

Να σταματήσει τη συνεργασία της με τον Πάρι Ρούπο» και άλλα πολλά.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan

H pizza fan δεν χάλασε το χατίρι του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και διέκοψε τη συνεργασία της με τον stand up comedian.

Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ.Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Ρούπος: «Θα κινηθώ νομικά κατά του Μπογδάνου»

Ο Πάρις Ρούπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ παραδέχθηκε ότι: «Ναι, σκέφτομαι να κινηθώ νομικά εναντίον του Μπογδάνου. Προς το παρόν συλλέγω υλικό. Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα ικά μου social απειλητικά, υβριστικά...»!

Υποστήριξε δε: «Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο, που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία, δεν έλεγα άτι για τη σημαία, έλεγα γι' αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα.

Ο κόσμος αντέδρασε με γέλιο και χειροκροτήματα. Χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς -και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων.

Αισθάνομαι οργή και εκνευρισμό, είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων».